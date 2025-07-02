نائب وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب إلى 2.1% بحلول 2027

بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، مع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في مستهل جولتها الميدانية بالمحافظة، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

استهدف اللقاء مناقشة آليات تفعيل سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة، من خلال الإمكانات التعليمية والطبية والبحثية التي تمتلكها جامعة المنصورة، في دعم الدور الأكاديمي والمجتمعي في تنفيذ محاور الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027.

خفض معدل الإنجاب إلى 2.1% بحلول 2027

أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة، مشيدة بإمكاناتها الأكاديمية والطبية كشريك أساسي في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية لخفض معدل الإنجاب إلى 2.1% بحلول 2027.

وأكدت أهمية التدخل العاجل بالمناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، في محافظة الدقهلية مثل المطرية والجمالية وأجا وميت غمر، من خلال تفعيل وحدات المشورة وتحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة والتوعية بالمباعدة بين الولادات.

كما أكدت نائب الوزير أن الانخفاض الملحوظ في عدد المواليد منذ عام 2023 يعكس نجاح جهود الدولة في ضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع الجامعات يمثل خطوة نوعية مهمة لتحسين جودة الحياة، موضحة أن «الخطة العاجلة للسكان والتنمية» تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1% بحلول 2027، وهو ما يعرف بمعدل الإحلال السكاني، عبر محورين رئيسيين؛ خفض معدل الإنجاب من خلال نشر خدمات تنظيم الأسرة وتكثيف التوعية، وتحسين الخصائص السكانية مثل التعليم، والصحة، وتقليل الوفيات، وتمكين المرأة.

تركيب وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة بنسبة تغطية مستهدفة 90%

وأشارت إلى الإجراءات الداعمة التي تشمل تركيب وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة بنسبة تغطية مستهدفة 90%، وتفعيل عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية مع تدريب الطلاب عمليًّا، والاستعانة بالأطباء لتغطية وحدات الرعاية الأولية، وتحويل هذه الوحدات إلى مراكز تدريبية لتعزيز المهارات التطبيقية للطلبة، إلى جانب نشر ثقافة المباعدة الصحية والحقوقية بين الولادات، كما أكدت إلغاء الرسوم على خدمات تنظيم الأسرة في التأمين الصحي الشامل وتوفير الوسائل مجانًا لضمان الإقبال، إلى جانب إلغاء رسوم وحدة الخصوبة وعيادات المشورة، بهدف جذب السيدات وتحفيزهن على تلقي الخدمة بما يضمن تحسين المؤشرات السكانية بشكل مستدام.

ومن جانبه رحّب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالدكتورة عبلة الألفي، معربًا عن تقديره لجهودها في إدارة الملف السكاني، ومؤكدًا أن مواجهة التحديات السكانية تمثل أولوية وطنية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد على تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وفق رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ خطة عاجلة مبنية على تصنيف علمي دقيق وتعاون وتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تمتلك بنية تحتية طبية وتعليمية متقدمة وخبرة طويلة في العمل المجتمعي، تجعلها قادرة على الإسهام في تنفيذ أهداف الخطة عبر تشغيل وحدات المشورة الصحية في المستشفيات الجامعية، وإطلاق قوافل متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، وتوظيف طلاب الجامعة في حملات التوعية، مؤكدًا العمل على دمج مفاهيم التخطيط الأسري والصحة الإنجابية في الدورات التدريبية، الأنشطة الطلابية، والمدن الجامعية، بما يساهم في نشر الوعي المجتمعي بشكل مستدام.

فيما أشار الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، إلى أن إن دور كلية الطب لا يقتصر على تقديم الخدمة بل يمتد إلى تشكيل الوعي، مؤكدا أن الكلية على أتم استعداد للمشاركة من خلال تطوير المحتوى التدريبي، والعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، درع الجامعة إلى الدكتورة عبلة الألفي، تقديرًا لدورها البارز والمتميز في قيادة ملف السكان والتنمية، وإسهاماتها المؤثرة في تطوير السياسات الصحية والاجتماعية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، الدكتورة غادة القنيشي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء وفا، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رجاء شوقي، رئيس قسم الصحة العامة والمجتمع، الدكتور أسامة وردة، رئيس أقسام التوليد وأمراض النساء.

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