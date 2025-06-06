جامعة القناة تعلن خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بكامل قطاعاتها الطبية والتعليمية والخدمية، وضعت خطة شاملة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واشار إلى أن المستشفيات الجامعية رفعت حالة الاستعداد القصوى، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية والتجهيزات اللازمة لمواجهة أية حالات طارئة.

أهمية ملف الصحة لجامعة القناة

وأضاف "مندور" أن جامعة قناة السويس تولي ملف الرعاية الصحية أهمية قصوى، خاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة، وأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع لأهالي محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء.

واكد أن المستشفيات الجامعية ستظل كما هي دائمًا، في خدمة المواطنين، وبكامل الجاهزية على مدار الساعة خلال أيام العيد المبارك.

رفع درجة التأهب بالمستشفيات

كما أكد الدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية رفعت درجة التأهب بكافة أقسامها، وعلى رأسها أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات، التي تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، من خلال نظام دقيق للتناوب بين الفرق الطبية والتمريضية والفنية.

تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية

كما تم تأمين كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم، لضمان سرعة التدخل في الحالات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين الأقسام المختلفة لضمان سرعة تقديم الرعاية اللازمة.

كما شددت المستشفيات الجامعية على أهمية التزام المواطنين بالنصائح الطبية المرتبطة بالتغذية خلال أيام العيد، حيث ينصح الأطباء بالاعتدال في تناول اللحوم، والابتعاد عن الدهون والأطعمة المقلية والمصنعة، مع ضرورة تناول الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة، والإكثار من شرب المياه، للحفاظ على التوازن الصحي والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي.

وبالنسبة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، فقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالأدوية في مواعيدها دون انقطاع، ومراجعة الطبيب قبل تناول اللحوم خاصة لمرضى القلب والسكري والكلى والأورام، إلى جانب تجنب التجمعات المزدحمة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، لا سيما أصحاب المناعة الضعيفة.

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