جامعة القناة تكثف استعداداتها لعقد المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع البحث العلمي التطبيقي في قلب أولوياتها الاستراتيجية.

منصة مهمة لتعزيز دور الباحثين

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، المقرر انعقاده يومي 29 و30 يوليو 2025، يُعد منصة مهمة لتعزيز دور الباحثين في خدمة قضايا التنمية المستدامة وريادة الأعمال.

انعكاس رؤية الجامعة فى ربط الأبحاث

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الحدث العلمي يمثل انعكاسًا لرؤية الجامعة في ربط الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي والمجتمعي، ودعم الباحثين في مختلف التخصصات من أجل المساهمة في النهضة الوطنية الشاملة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

انعقاد الاجتماع التحضيرى الثالث

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، الاجتماع التحضيري الثالث مع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، لمتابعة آخر الترتيبات والاستعدادات التنظيمية والفنية.

وشدد الدكتور محمد سعد على أهمية هذا الحدث العلمي الكبير، الذي يستقطب هذا العام 587 باحثًا وباحثة من 13 جامعة مصرية، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة تعمل بدقة عالية لوضع جدول زمني محكم للمؤتمر، وتنظيم جلساته العلمية، وضمان جودة تقييم البحوث من خلال اعتماد قوائم المحكمين النهائيين.

استعراض ترتيبات المؤتمر

واستعرض الدكتور محمد سعد خلال الاجتماع محاور عديدة شملت البرنامج التفصيلي للمؤتمر، والمطبوعات الرسمية، وجدول الفقرات، وأهمية تعزيز مشاركة الابتكارات التطبيقية، مشيرًا إلى مشاركة ثلاث ابتكارات حتى الآن من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الزراعة ـ قسم الهندسة الزراعية، مع توجيه بزيادة التفاعل والمشاركة من مختلف الكليات والمجالات التطبيقية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأشار الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ونائب رئيس المؤتمر، إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت خطة شاملة لاستقبال المتحدثين الرسميين، وتنظيم حفل الافتتاح بأعلى مستوى من المهنية والتنظيم، مع التنسيق الكامل لمراسم الاستقبال وحضور الشخصيات الاعتبارية المنتظر مشاركتها في المؤتمر.

كما تم اعتماد الشكل العام لحفل الافتتاح من حيث الأداء والتنظيم والمراسم.

كما تناول الاجتماع تحديد آلية منح الجوائز والتكريمات، حيث تم الاتفاق على منح جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل قطاع من قطاعات المؤتمر، إلى جانب جوائز أفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، وأفضل بحث تطبيقي.

وتشمل القطاعات المشاركة: قطاع العلوم الأساسية (الزراعة، العلوم، الاستزراع السمكي، التقنية الحيوية)، قطاع العلوم الصحية (الطب، الطب البيطري، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، المعهد الفني للتمريض)، قطاع العلوم الهندسية (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، كلية العلوم – رياضيات وحاسب آلي، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية)، وقطاع العلوم الإنسانية (التربية، الآداب، الألسن، التجارة، السياحة والفنادق، التربية الرياضية).

وأفاد الدكتور تامر شوقي أن الجامعة تحتل المركز الأول على محرك البحث Google عند البحث عن المؤتمر السنوي للدراسات العليا، وهو ما يعكس حجم الزخم العلمي الذي يحظى به المؤتمر سنويًا، والثقة المتزايدة في تنظيمه ونتائجه الأكاديمية.

وتواصل اللجنة العليا دعوتها لكافة الباحثين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر عبر هذا الرابط

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