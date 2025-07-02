الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تكثف استعداداتها لعقد المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس،   أن الجامعة تضع البحث العلمي التطبيقي في قلب أولوياتها الاستراتيجية.  

رئيس جامعة القناة يشيد بجراحي الأورام بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة القناة يفتتح الوحدة الحسابية الفرعية بكلية الهندسة (صور)

منصة مهمة لتعزيز دور الباحثين 

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، المقرر انعقاده يومي 29 و30 يوليو 2025، يُعد منصة مهمة لتعزيز دور الباحثين في خدمة قضايا التنمية المستدامة وريادة الأعمال.  

 

انعكاس رؤية الجامعة فى ربط الأبحاث 

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الحدث العلمي يمثل انعكاسًا لرؤية الجامعة في ربط الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي والمجتمعي، ودعم الباحثين في مختلف التخصصات من أجل المساهمة في النهضة الوطنية الشاملة.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

انعقاد الاجتماع التحضيرى الثالث 

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، الاجتماع التحضيري الثالث مع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، لمتابعة آخر الترتيبات والاستعدادات التنظيمية والفنية. 

 

وشدد الدكتور محمد سعد على أهمية هذا الحدث العلمي الكبير، الذي يستقطب هذا العام 587 باحثًا وباحثة من 13 جامعة مصرية، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة تعمل بدقة عالية لوضع جدول زمني محكم للمؤتمر، وتنظيم جلساته العلمية، وضمان جودة تقييم البحوث من خلال اعتماد قوائم المحكمين النهائيين.

 

استعراض ترتيبات المؤتمر 

واستعرض الدكتور محمد سعد خلال الاجتماع محاور عديدة شملت البرنامج التفصيلي للمؤتمر، والمطبوعات الرسمية، وجدول الفقرات، وأهمية تعزيز مشاركة الابتكارات التطبيقية، مشيرًا إلى مشاركة ثلاث ابتكارات حتى الآن من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الزراعة ـ قسم الهندسة الزراعية، مع توجيه بزيادة التفاعل والمشاركة من مختلف الكليات والمجالات التطبيقية.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأشار الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ونائب رئيس المؤتمر، إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت خطة شاملة لاستقبال المتحدثين الرسميين، وتنظيم حفل الافتتاح بأعلى مستوى من المهنية والتنظيم، مع التنسيق الكامل لمراسم الاستقبال وحضور الشخصيات الاعتبارية المنتظر مشاركتها في المؤتمر. 

 

كما تم اعتماد الشكل العام لحفل الافتتاح من حيث الأداء والتنظيم والمراسم.

 

كما تناول الاجتماع تحديد آلية منح الجوائز والتكريمات، حيث تم الاتفاق على منح جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل قطاع من قطاعات المؤتمر، إلى جانب جوائز أفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، وأفضل بحث تطبيقي. 

 

  وتشمل القطاعات المشاركة: قطاع العلوم الأساسية (الزراعة، العلوم، الاستزراع السمكي، التقنية الحيوية)، قطاع العلوم الصحية (الطب، الطب البيطري، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، المعهد الفني للتمريض)، قطاع العلوم الهندسية (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، كلية العلوم – رياضيات وحاسب آلي، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية)، وقطاع العلوم الإنسانية (التربية، الآداب، الألسن، التجارة، السياحة والفنادق، التربية الرياضية).

 

وأفاد الدكتور تامر شوقي  أن الجامعة تحتل المركز الأول على محرك البحث Google عند البحث عن المؤتمر السنوي للدراسات العليا، وهو ما يعكس حجم الزخم العلمي الذي يحظى به المؤتمر سنويًا، والثقة المتزايدة في تنظيمه ونتائجه الأكاديمية.

 

وتواصل اللجنة العليا دعوتها لكافة الباحثين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر عبر هذا الرابط 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا البحوث الطلابية البحث العلمي

مواد متعلقة

رئيس جامعة القناة يشيد بجراحي الأورام بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة القناة يفتتح الوحدة الحسابية الفرعية بكلية الهندسة (صور)

رئيس جامعة القناة يشيد بجهود قافلة الأمل عقب إجراء 34 جراحة تجميل دقيقة للأطفال (صور)

رئيس جامعة القناة يتابع امتحانات كلية السياحة والفنادق (صور)

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

موعد ومكان جنازة وعزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية