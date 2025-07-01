الثلاثاء 01 يوليو 2025
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رئيس جامعة القناة يفتتح الوحدة الحسابية الفرعية بكلية الهندسة (صور)

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الوحدة الحسابية الفرعية بكلية الهندسة، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية الإدارية والمالية وتخفيف العبء عن الوحدة الحسابية الرئيسية، بما يساهم في تسريع وتيسير إجراءات العمل المالي داخل الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. 

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أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح 

شهد مراسم الافتتاح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، وشريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد، إلى جانب الأستاذ عبد الناصر عبد الجليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية،  والأستاذ أحمد سرواح، أمين كلية الهندسة.
 

 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

كما حضر الافتتاح من المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية كل من عماد بخيت، مدير المديرية المالية، والأستاذ أحمد ربيع، مدير التفتيش بالمديرية، إلى جانب الأستاذ محمد عيادة، مراقب عام حسابات الجامعة، والأستاذ أحمد محمود، مدير الوحدة الحسابية الرئيسية، والدكتور مصطفى المغربي، مدير وحدة حسابات كليتي العلوم والتجارة. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

افتتاح الوحدة الحسابية في الطابق الثاني 

وتقع الوحدة الحسابية الجديدة في الطابق الثاني بمبنى الورش بكلية الهندسة، وقد استغرق تجهيزها نحو شهرين. وتشرف الوحدة حسابية على عدد من الكليات والمعاهد، هي كلية الهندسة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية التمريض، معهد فني تمريض، معهد بحوث التقنية الحيوية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، معهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.
 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

وتضم الوحدة مكاتب متخصصة منها: مكتب مدير الحسابات، وكلاء الحسابات، الدفع الإلكتروني والميكنة، رئيس الوحدة، مراجعة باب أول، مراجعة باب ثاني، وقسم الشطب، ويعمل بها 13 مراجع حسابات مؤهل لتسيير العمل المحاسبي وفقًا لمعايير وزارة المالية.

 

ويأتي إنشاء الوحدة الحسابية الفرعية بكلية الهندسة تنفيذًا لقرار وزارة المالية رقم 924 لسنة 2025، وذلك في إطار تطوير الأداء المالي بالجهات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والدقة في تنفيذ الموازنات العامة وخطط الإنفاق.
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية جامعة القناة جامعة قناة السويس هندسة القناة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

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