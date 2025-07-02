رسائل مؤثرة من شاكوش وسعد الصغير، الحزن يسيطر على الوسط الفني عقب رحيل المطرب أحمد عامر

فجع الوسط الفني بوفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ولكن سرعان ما تدهورت حالته ووافته المنية.

وسارع عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي وغيرهم من الفنانين إلى نعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم وصدمتهم لرحيله المفاجئ.

نجوم الغناء الشعبي ينعون أحمد عامر

كان الفنان سعد الصغير من أوائل المعزين، وكتب على صفحته كلمات تعكس عمق العلاقة التي كانت تجمعه بالراحل، مشيدًا بأخلاقه وداعيًا له بالرحمة والمغفرة، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين، ربنا يرحمك يا رب هتبقى في مكان أحسن، ولسه في عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شايلك حاجة حلوة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبى".

من جانبه، عبر الفنان طارق الشيخ عن صدمته بوفاة عامر، قائلًا: "والله العظيم وجعت قلبي عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبي أحمد عامر في ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

كما نعى مطرب المهرجانات حسن شاكوش الفقيد بكلمات مؤثرة، وكتب: "أخويا أحمد عامر في ذمة الله، هتوحشني أووووي يا أخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

ولم يختلف الحال مع حمو بيكا الذي نعى عامر قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر في ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".



رضا البحراوي يعلن الخبر الحزين

وكان الفنان رضا البحراوي أول من أعلن خبر وفاة المطرب أحمد عامر، حيث نشر عبر صفحته على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين".

كما أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقرر انطلاقها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف وذلك حدادا على رحيل زميله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنيه خلال الساعات الماضية.

الغاء حفلات رضا البحرواي

وقال البحرواي: إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش.

وأضاف: “ بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح اخويا أحمد عامر..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

مشوار المطرب أحمد عامر

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

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