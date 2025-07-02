ما لحقش يفرح بأغنية "فين يوجعك"، آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعات

وفاة المطرب أحمد عامر، أعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.

وقال “البحراوي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

وقبل ساعات قليلة من وفاته كتب المطرب الراحل أحمد عامر على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك":" بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل".

كما طرح “عامر” أغنيته الشعبية “فين يوجعك” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" قبل وفاته بساعات.

وعلق قائلًا: "فين يوجعك (لو كنت آخر حد جنبي هضحي بيك) أغنية تريند التيك توك 2025".

وقال متابع: "سبحان من له الدوام في نفس البوست ناس بتشكر في بسبب الأغنية من ساعات وناس برضه دخلت على نفس البوست تترحم عليه!! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويا ريت اللي ماسك الصفحه ينزل أدعية يجعلها في ميزان حسناته".

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