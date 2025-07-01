تدعيم الأسطول الميكانيكي لمياه أسيوط بـ 7 معدات جديدة

دعمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الحملة الميكانيكية بها بـ 6 كلارك للاستعانة به في تحميل إسطوانات الكلور وإصلاح السيارات والمعدات الثقيلة بالإضافة إلى سيارة فاكيوم جديدة، وذلك بهدف دعم فرق التشغيل والصيانة وتحسين مستوى الاستجابة السريعة للأعطال ومهام الطوارئ.

يأتي ذلك في إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد لتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة.

تدعيم الأسطول الميكانيكي لمياه أسيوط لـ (7) معدات جديدة



وفي هذا السياق أوضح المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي، أن الشركة تمكنت من تدعيم الأسطول الميكانيكي ل(7) معدات جديدة بقيمة 24 مليون جنيها حتى تسهم تلك المعدات في رفع كفاءة الأعمال الميدانية، خاصة في مناطق التشغيل ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تتطلب تدخلًا سريعًا.



وأكد رئيس شركة مياه أسيوط أن الرافعات ستُستخدم في تسهيل أعمال المناولة داخل المحطات، وتوفير الوقت والجهد للعاملين، فيما ستُستخدم سيارة الفاكيوم في رفع كفاءة أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي والتعامل مع حالات الانسداد والطفح في أسرع وقت ممكن.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة مياه أسيوط في تطوير منظومة العمل وتعزيز قدراتها الفنية، بما يواكب خطط الدولة المصرية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع المياه والصرف الصحي.

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