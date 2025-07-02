جيراسي: الحضور الذهني سر تأهل دورتموند وأتطلع لمواجهة ريال مدريد

أعرب سيرو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن سعادته بقيادة فريقه إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الدور الـ16.

وقال جيراسي في تصريحات عقب اللقاء: “كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي مثل مونتيري، قدمنا شوطا أول رائعا، لكن الشوط الثاني كان أكثر صعوبة، لكن الحضور الذهني الذي تمتعنا به كان المفتاح للفوز”.

وأضاف اللاعب: “كان ينبغي أن أسجل ثلاثة أهداف على الأقل، لكن الأهم هو التأهل، وهذا ما تحقق”.

وعن مواجهته سيرخيو راموس، علق جيراسي قائلا: “كانت تجربة رائعة، أحب اللعب ضد لاعبين أقوياء بدنيا مثل راموس، إنه شخص جيد ومواجهته تضيف الكثير لأي لاعب”.

واختتم تصريحاته، مشيرا إلى صعوبة اللقاء المقبل قائلا: “نحن بانتظار مباراة قوية أمام ريال مدريد، لكننا سنكون مستعدين لها بكل تأكيد".

بوروسيا دورتموند يطيح بـ مونتيري من مونديال الأندية

أحبط بروسيا دورتموند الألماني، مغامرة مونتيري المكسيكي، وخطف آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه الثمين على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال الأندية.

وافتتح سيرو جيراسي التسجيل في الدقيقة الـ14 للفريق الألماني، حيث تسلم تمريرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى مونتيري.

وعاد جيراسي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ24، مستغلًّا عرضية أرضية من كريم أديمي، حيث أودع الكرة بدقة على يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني، قلص مونتيري الفارق مبكرًا عبر جيرمان بيرتيرامي في الدقيقة الـ48، إذ حوَّل عرضية من الجهة اليسرى برأسية قوية إلى الشباك.

ورغم محاولات الفريق المكسيكي للتعادل، تمكن دورتموند من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

وحصل جوب بيلينجهام لاعب دورتموند على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ28 ليتأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد في ربع النهائي، وبالتالي لن يواجه شقيقه الأكبر جود، نجم الملكي.

ويستعد بروسيا دورتموند الآن لمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي البطولة، والذي تأهل بدوره بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد.

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