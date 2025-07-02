جيرمان بيرترام يقلص الفارق لصالح مونتيري أمام بوروسيا دورتموند بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، سجل جيرمان بيرترام الهدف الأول لفريق مونتيري المكسيكي في شباك نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بالدقيقة 48 في المباراة التي تجمع بينهما اليوم، على ملعب مرسيدس بنز، في ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان سجل سيرو جيراسي الهدف الأول والثاني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة 14 و24.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد مونتيري

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكولاس زوله - أنطون - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: سفينسون - باسكال جروس - نيميتشا - رايرسون.

خط الهجوم: جوب بيلينجهام - سيرو جيراسي - كريم أديمي.

تشكيل مونتيري ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: أندرادا.

خط الدفاع: إيريك أجيري- راموس - مدينا- أرتياجا.

خط الوسط: ديوسا - خورخي رودريجيز- توريس - كاناليس- كورونا.

خط الهجوم: جيرمان بيرترام.



كيف تأهل دورتموند ومونتيري إلى دور الـ16

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

في المقابل، حجز مونتيري المكسيكي مقعده في الدور ذاته بعدما حل وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، متأخرًا بنقطتين عن المتصدر إنتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة مونتيري ضد دورتموند

وانطلقت صافرة مباراة مونتيري ضد بوروسيا دورتموند على ملعب مرسيدس-بنز، اليوم الأربعاء 2 يوليو في تمام الساعة الرابعة فجرًا ضمن مواجهات دور الـ 16 لمونديال الأندية.

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