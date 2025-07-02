انفجار قوي في مستودع للألعاب النارية يهز كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

وقع انفجار قوي في مستودع للألعاب النارية بمقاطعة يولو، شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق، وإعلان منطقة إخلاء.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز منشأة للألعاب النارية في مقاطعة يولو مساء الثلاثاء، مطلقا عاصفة نارية أضاءت سماء بلدة إسبارتو الصغيرة في كاليفورنيا.

#BREAKING LIVE NOW



FIREWORK EXPLOSION



ESPARTO, CALIFORNIA



YOLO COUNTY



A Large EXPLOSION from a large quantity of fireworks ignited and blew up the entire property



PSA -- THIS IS A RESIDENTIAL PROPERTY - it had large Truck loads of fireworks inside containers on… pic.twitter.com/VeBNJjPNck July 2, 2025

وارتفعت ألسنة اللهب والدخان الكثيف والألعاب النارية الحية في الهواء، في عرض ناري فوضوي شوهد على بعد أميال.

ووصلت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا على وجه السرعة قبل الساعة 6 مساء، وأكد مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة يولو أن الحريق اندلع في منشأة للألعاب النارية، وأقر بتلقيه بلاغات عديدة عن انفجارات في المنطقة.

وبينما لا يزال السبب الدقيق للحادث غامضا، فتحت السلطات تحقيقا شاملا لكشف ملابساته.

ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.