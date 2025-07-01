أخبار مصر اليوم، الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا، أول رد من وزارة البترول على غرق حفار برأس غارب

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أول رد من وزارة البترول علي حادثة غرق حفار برأس غارب

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تلقت منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولًا بأول.

كما أشارت مصادر مطلعة بالبحر الأحمر لفيتو إلى أن الجهات المعنية انتشلت جثتين، وتم إنقاذ 21 من طاقم عمل الحفار.

بعد حادث الطريق الإقليمي، قرار عاجل من محافظ الجيزة للحفاظ على أرواح المواطنين

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار الحملات المفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان توافر معايير الأمان خلال تنقلاتهم اليومية، لا سيما في ظل توجّه الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات وحماية الأرواح.

التأكد من صلاحية السائقين للقيادة وخلوهم من المواد المخدرة

وأوضح المحافظ أن الحملات تستهدف التأكد من صلاحية السائقين للقيادة وخلوهم من المواد المخدرة، إلى جانب فحص سلامة المركبات وسريان تراخيصها وتراخيص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها أثناء الفحص.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع اللواء عمر عبد النعيم وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، حيث تم استعراض نتائج الحملات السابقة وبحث سبل التوسع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أقصى درجات الانتشار والفاعلية.



وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ حملات الفحص بالشكل الأمثل، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المنظومة والوقاية من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تنفصل عن التوجه العام للدولة في مكافحة الإدمان وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

تكثيف الحملات لتغطي جميع الطرق السريعة والمحاور الداخلية والخارجية

وشدد محافظ الجيزة على أهمية تكثيف الحملات لتغطي جميع الطرق السريعة والمحاور الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة مع التركيز على سحب عينات مفاجئة وعشوائية من السائقين وخاصة سائقي سيارات النقل والسرفيس والأجرة وحافلات نقل العمالة أو طلاب المدارس، تنفيذًا للتوجيهات الدورية للدولة بتحقيق أعلى درجات الانضباط والسلامة المرورية.



كما وجه محافظ الجيزة بضرورة إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج الفحص وتحليل مؤشرات الأداء، بما يُسهم في تطوير آليات التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الحملة، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الجهود التي تهدف إلى حماية الأرواح وتحقيق الأمان المروري في محافظة الجيزة.

تعرف على الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

مع اقتراب رفع الدعم عن الوقود نهائيا يترقب ملايين المصريين موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وذلك لارتباط المواد البترولية بحياة المواطن اليومية.

وأشارت مصادر إلى أن الانعقاد القادم للجنة التسعير التلقائي من المحتمل أن يكون في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم، حيث حددت اللجنة موعد انعقادها بعد 6 أشهر منذ آخر انعقاد لها.

وترصد فيتو في هذا التقرير العوامل التي تحدد أسعار الوقود في السوق المحلي والموعد الرسمي للزيادة المرتقبة، بالإضافة إلي تأثير إحداث الشرق الأوسط والحرب الإيرانية الإسرائيلية علي أسعار الوقود عالميا فهذه الأحداث ألقت بظلالها علي أسعار الوقود عالميًّا.

آلية التسعير وفق للمتغيرات الاقتصادية

المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية لها دور كبير في تحديد أسعار الوقود سواء محليا أو عالميا، وذلك لتأثير تلك المتغيرات علي الأسعار العالمية.

وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو بأنه من المحتمل زيادة قادمة في أسعار المواد البترولية نظرا لقرب الانتهاء من الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية وتوجيه هذا الدعم إلى خدمات أخرى كالتعليم والصحة

مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تضعها لجنة التسعير نصب عينها في تحديد أسعار الوقود في الوقت المحدد للانعقاد مشيرا إلى أن تحديد أسعار البنزين والوقود وفقًا لمعادلة سعرية معتمدة. تتضمن هذه المعادلة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد الأسعار وهذه العوامل تعتمد عليها اللجنة لتحديد الأسعار ومن أهمها ربط الأسعار بأسعار خام برنت يتم تحديد أسعار البنزين بناءً على التغيرات في أسعار خام برنت في الأسواق العالمية. هذا العنصر يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على تسعير المنتجات البترولية.

وأضاف إن أسعار الصرف تلعب دورًا مهمًّا في حساب أسعار البنزين. حيث يتأثر سعر العملة المحلية، الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية في تحديد التكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية.

كما اشار ان التكلفة الإنتاجية والتي تشمل تكاليف استخراج وتكرير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع. لذلك، تتأثر أسعار البنزين بشكل كبير بتكاليف الإنتاج في السوق المحلي والعالمي.

أهم النقاط حول آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

كما يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي بأسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، مع مراعاة التكلفة الفعلية والتغيرات السعرية. بالإضافة تحديد الحد الأقصى للتغيير في أسعار البنزين بحيث لا تتجاوز نسبة التغيير في السعر عن 10% زيادة أو انخفاضًا من السعر الساري.

استثناء بعض المنتجات: هناك بعض المنتجات التي لا تخضع لهذه الآلية مثل البوتاجاز، والمنتجات المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، حيث يتم تثبيت أسعارها بقرار حكومي.

آخر تسعير للمنتجات البترولية

وكانت لجنة التسعير قد حددت اسعار المنتجات البترولية (اعتبارًا من 11 أبريل 2025): الماضي علي ان يتم الانعقاد للنظر وتحديد أسعار اخري في الأسبوع الأول من أكتوبر

وكانت الأسعار كالتالي

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر



- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر



- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر



- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن



- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه



- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه



- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية



- تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الأربعاء حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء شديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.



وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

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