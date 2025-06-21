السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لتفادي حدوث حوادث تهدد أرواح المواطنين

تاون جاس تحذر من الحفر بجوار خطوط الغاز دون التنسيق المسبق

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو
ads

حذرت تاون جاس تحذر من الحفر بجوار خطوط الغاز دون التنسيق المسبق وذلك لمنع حدوث حوادث في خطوط الغاز ما قد يتسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية  .

وفي الشهور السابقة حدث أكثر من كسر داخل خطوط الغاز نتيجة قيام بعض شركات المقاولات بأعمال دون التنسيق مع شركات الغاز بقطاع البترول  


من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية 

 

وطالبت  شركة تاون جاس من خلال صفحتها علي وسائل التواصل الاجتماعي  فيس بوك العملاء  والهيئات والمرافق التنفيذيه المختلفه بضرورة التنسيق الكامل مع الشركة قبل القيام  بأي أعمال  تعديل أو حفر إضافة  علي مهمات وخطوط شبكة  الغاز الطبيعي.

وحذرت الشركة  بعدم القيام بأعمال حفر  داخل حرم هذه الخطوط  وتأتي هذه الإجراءات  في إطار حرص الشركة علي السلامة العامة  تفاديا لوقوع أية أضرار قد تهدد الأرواح والممتلكات


كما تؤكد  الشركة   أن أيه أعمال تتم دون الرجوع  والتنسيق الكامل معها  يعد مخالفة جسيمه  مما يستوجب الإجراءات القانونية  حيال ذلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع الخطوط السلامة العامة خسائر بشرية خطوط الغاز شركات الغاز شركة تاون جاس شركات المقاولات قطاع البترول

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، الرد على تساؤلات موسى عليه السلام فيما فعله الخضر (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية