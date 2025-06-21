لتفادي حدوث حوادث تهدد أرواح المواطنين

حذرت تاون جاس تحذر من الحفر بجوار خطوط الغاز دون التنسيق المسبق وذلك لمنع حدوث حوادث في خطوط الغاز ما قد يتسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية .

وفي الشهور السابقة حدث أكثر من كسر داخل خطوط الغاز نتيجة قيام بعض شركات المقاولات بأعمال دون التنسيق مع شركات الغاز بقطاع البترول



من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية

وطالبت شركة تاون جاس من خلال صفحتها علي وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك العملاء والهيئات والمرافق التنفيذيه المختلفه بضرورة التنسيق الكامل مع الشركة قبل القيام بأي أعمال تعديل أو حفر إضافة علي مهمات وخطوط شبكة الغاز الطبيعي.

وحذرت الشركة بعدم القيام بأعمال حفر داخل حرم هذه الخطوط وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركة علي السلامة العامة تفاديا لوقوع أية أضرار قد تهدد الأرواح والممتلكات



كما تؤكد الشركة أن أيه أعمال تتم دون الرجوع والتنسيق الكامل معها يعد مخالفة جسيمه مما يستوجب الإجراءات القانونية حيال ذلك

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