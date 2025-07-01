محافظ الجيزة يبحث مع نائب وزير الإسكان حلول مشكلات مياه الشرب والصرف الصناعي بأبو رواش

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، وذلك لمناقشة عدد من التحديات والمشروعات المشتركة، وعلى رأسها ملف مياه الشرب والصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمقرر الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة.

ملف مياه الشرب والصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن التعاون المثمر والمستمر مع وزارة الإسكان يمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات الحيوية للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة لتسريع وتيرة العمل في مشروعات المياه والصرف وتذليل العقبات التي تعترض مسار التنمية.

وأضاف النجار أن المنطقة الصناعية بأبو رواش تحظى باهتمام خاص في ضوء دورها في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.



وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، وعلى رأسها الحاجة إلى زيادة كميات مياه الشرب المخصصة للمنطقة، حيث تم الاتفاق على مد المنطقة الصناعية بأبو رواش بكمية إضافية قدرها عشرة آلاف متر مكعب يوميًّا لحين تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توسعات محطة مياه أبو رواش، والمقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2027.

إنشاء محطة تنقية لتحسين جودة المياه

وحرصًا على توفير حلول عاجلة، وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ آبار مياه جديدة لضخ الكميات المطلوبة لحين الانتهاء من المشروع الرئيسي، بتمويل ذاتي من المحافظة، إلى جانب إنشاء محطة تنقية لتحسين جودة المياه وضمان كفاءتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وبعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاستشارية اللازمة.



كما وجّه المحافظ بإعادة هيكلة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية من خلال طرح ثلاث مناقصات جديدة لإسناد الأعمال المتبقية إلى شركات بديلة، نتيجة عدم التزام الشركة الحالية بالجداول الزمنية للتنفيذ.



وخلال الاجتماع، أعلن نائب وزير الإسكان عن الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض فضاء تابعة للوزارة بمساحة 625 مترًا مربعًا لإقامة محطة رفع صرف صحي بهدف تحسين شبكة الصرف الصناعي.

ووجّه بسرعة إعداد التكلفة التقديرية للمشروع وخطته التنفيذية لعرضها على السيد وزير الإسكان تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة وبدء التنفيذ.

إنشاء محطة معالجة صناعية مستقلة للصرف الصناعي الصادر عن المصانع

كما أشاد الدكتور سيد إسماعيل بالمقترح الذي تقدم به محافظ الجيزة بخصوص إنشاء محطة معالجة صناعية مستقلة للصرف الصناعي الصادر عن المصانع، مشيرًا إلى أهمية تخصيص حلول ومعايير معالجة متقدمة تتلاءم مع طبيعة هذا النوع من الصرف الذي يختلف عن الصرف الصحي التقليدي.



اتفق محافظ الجيزة ونائب وزير الإسكان على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإجراء دراسة شاملة لمنظومة المياه والصرف في منطقة أبو رواش، مع توجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير من خلال بروتوكولات تعاون، لضمان السرعة والجودة في التنفيذ.



كما تضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لكافة المشروعات الجارية في قطاع مياه الشرب على مستوى محافظة الجيزة ومناقشة الجدول الزمني لتنفيذها، إلى جانب عرض المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل.



وأكد محافظ الجيزة أن التنسيق مع وزارة الإسكان سيُثمر خلال الشهور المقبلة عن دخول عدد من المشروعات الحيوية للخدمة، من بينها المرحلة الثانية من محطة مياه منشأة القناطر بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠ ألف م٣، إلى جانب تنفيذ الخزانات العلوية اللازمة لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر ومد خطوط المياه المرشحة الخارجة من المحطة.



وأشار النجار إلى أنه جار تنفيذ مشروع مياه الشرب بقرية الشوبك، والذي يشمل شبكات ومحطة وأربعة خزانات، إلى جانب إنشاء خزان أرضي ورافع مياه الشرب بمنطقتي برك الخيام وعزبة العسيلي بمركز كرداسة بالإضافة إلى مشروع مياه الشرب بقرية أم دينار بمركز منشأة القناطر.



ناقش محافظ الجيزة مع نائب وزير الإسكان مشكلة انقطاع المياه وضعف الضغوط بعدد من المناطق الساخنة في أحياء الهرم وبولاق الدكرور حيث تم التوجيه بحصر المناطق محل الشكوى ووضعها ضمن أولويات التنفيذ، والعمل على تمويل احتياجاتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.



ووجّه نائب الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير يومي يعرض على السيد وزير الإسكان يتضمن تفاصيل التمويل المطلوب للمشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة، بهدف التسريع في إنهائها وتحقيق أقصى استفادة منها.

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