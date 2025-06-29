محافظ الجيزة يتابع امتحانات الثانوية، ويطلب توفير بيئة هادئة للطلاب والتنسيق مع غرفة العلميات الرئيسية

أكّد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء ترأسه غرفة العمليات بالوزارة.

امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة

واطّلع المحافظ من مدير مديرية التربية والتعليم على تقارير تفصيلية من غرفة العمليات حول سير الامتحانات، شملت وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المواعيد المحددة، وتواجد الملاحظين والمراقبين إضافة إلى جاهزية فرق الطوارئ والتأمين الصحي بما يضمن توفير الأجواء المناسبة والآمنة للطلاب.

الإجراءات الأمنية والتنظيمية بلجان الثانوية العامة

وشدّد المهندس عادل النجار خلال المتابعة على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية وتوفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب داخل اللجان، موجّهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم وتأمين الامتحانات من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن، ومديرية الصحة، والجهات المعنية الأخرى.

كما أكّد المحافظ وجود تنسيق دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة أي معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس دوريًا ومنع تواجد الباعة الجائلين

ونوّه المحافظ إلى تكليفه لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتأكّد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، مع التعاون التام مع الإدارات التعليمية والجهات الأمنية المختصة لتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشدّدًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس دوريًا ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، لضمان توفير الهدوء بمحيط اللجان.

من جانبه أشار سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى توفير جميع الوسائل التي تضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء هادئة تساعدهم على التركيز، إضافة إلى متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة، وخروج صناديق الأسئلة تحت حراسة مشددة حتى وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد، وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع ثم إلى الكنترول الرئيسي.

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