الأزهر يفتح باب التقديم في برنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية من خريجي الجامعات المصرية، وذلك للعام الدراسي 2025 / 2026م، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 14 أغسطس 2025م.



المستندات المطلوبة:



أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية + صورة منها.

عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

عدد (2) صورة شخصية بمقاس 4 × 6.

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية + صورة منها.

أصل الموقف من التجنيد للذكور للاطلاع + صورة منه.

شهادة الخدمة العامة للإناث (إن وجدت) + صورة منها.

عدد (2) دوسيه بلاستيك محكم الغلق لحفظ الأوراق.



تُسلَّم الأوراق يدويًا فقط بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، يوميًا من الأحد 15 يوليو 2025م حتى الخميس 14 أغسطس 2025م، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.



الفئات المستهدفة:



معلمو اللغة العربية، والعلوم الشرعية، والمواد الثقافية.

الراغبون في التدريس للوافدين والأجانب.

الشهادة:

يُمنح خريج البرنامج شهادة معتمدة من جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر، بعد اجتياز جميع متطلباته بنجاح.



نظام الدراسة:



تعتمد الدراسة على الحضور المباشر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، لمدة عام دراسي يبدأ من أول أكتوبر 2025م حتى يونيو 2026م.



تشمل الدراسة ثلاث محاضرات يوميًا، مدة كل محاضرة ساعتان، موزعة على فصلين دراسيين، ويتضمن البرنامج 12 مادة دراسية (نظرية وعملية)، ويؤدي الطالب اختبارًا في نهاية كل فصل دراسي.



الجانب العملي:



يُدرّس الطالب مادة التربية العملية في تخصصه، أو التخصص الأقرب له، ضمن معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي - إعدادي - ثانوي، بنين وفتيات)، ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.



يتم تنفيذ الجانب العملي بالحضور المباشر يومًا واحدًا أسبوعيًا (يُختار من الأحد إلى الخميس)، حسب ظروف الطالب، بالتنسيق مع إدارة البرنامج.



لا يخضع الطالب لاختبار في مادة التربية العملية، وإنما يُقيم بناءً على الحضور والالتزام والتطبيق، ويُعد الغياب المتكرر رسوبًا.

يشترط للحضور نسبة لا تقل عن 70%، ويُفصل الطالب إذا تجاوز نسبة الغياب دون عذر قهري موثق.



المقررات الدراسية:



بناء برامج تعليم الناطقين بغير العربية.

أسس ومهارات تدريس الناطقين بغير العربية.

التقنيات في تعليم الناطقين بغير العربية.

علم اللغة العام.

النحو والصرف.

استراتيجيات التدريس.

البلاغة الوظيفية.

علم النفس التربوي والفروق الفردية.

أخلاقيات مهنة التدريس.

ثقافة معلمي الناطقين بغير العربية.

علم اللغة التطبيقي.

التربية العملية.



الرسوم الدراسية:



قيمة الاشتراك في البرنامج 5000 جنيه للعام الدراسي الكامل، ويمكن سدادها على دفعتين (2500 جنيه لكل فصل دراسي)، ويتم السداد مع التقديم وقبل بدء الدراسة.



مقر الدراسة:



مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب – معاهد البعوث الإسلامية

أول شارع أحمد سعيد – تقاطع شارع صلاح سالم – أمام جوازات ومدن البعوث الإسلامية – العباسية – القاهرة.

للاستفسارات:



يرجى التواصل عبر واتس آب فقط على الأرقام التالية:

01116292746 – 01115458456

من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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