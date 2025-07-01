بعد توجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة يوليو للمستحقين

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري في كل المحافظات عن شهر يوليو اليوم الثلاثاء الموافق 1 من يوليو 2025م.

صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة عن شهر يوليو من بيت الزكاة

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم الثلاثاء الموافق 1 من يوليو 2025م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يوليو، متوافر في كل مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من عصر اليوم.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) أحد البرامج التنموية للبيت والذي يقدم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية والاكثر احتياجا، التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها والتي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء وعلاج.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.