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خارج الحدود

واشنطن تعلن تفكيك شبكة استخبارات صينية

أمريكا والصين، فيتو
أمريكا والصين، فيتو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة استخبارات سرية تابعة لوزارة أمن الدولة الصينية.

وأوضح بيان أمريكي أن: "وزارة العدل اتهمت شخصين بالعمل لصالح الحكومة الصينية".

بدورها، أشارت وزيرة العدل الأمريكية، إلي أن الحكومة الصينية تواصل الجهود الخبيثة لاختراق الجيش الأمريكي.

 

انقلاب عسكري في آسيا

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن بلاده لا تسعى إلى صراع مع الصين، لكنها مستعدة "للقتال والانتصار" إذا فشلت جهود الاحتواء والكبح.

وأضاف هيجسيث في تصريح خلال منتدى حوار شانجريلا الأمني ​​في سنغافورة: "نحن لا نسعى إلى الدخول في صراع مع الصين الشيوعية، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لنفسها بأن يتم إخراجها من منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولن تسمح بإخضاع حلفائها وشركائها في المنطقة وترهيبهم".

وزعم وزير الدفاع الأمريكي بأن الصين "تريد أن تصبح القوة المهيمنة في آسيا"، واتهم بكين أيضًا "بتعزيز قوتها العسكرية وزيادة استعدادها لاستخدام القوة المسلحة لتحقيق أهدافها".

 

القتال وتحقيق الانتصار الحاسم

ووفق وزير الدفاع الأمريكي، تبدي الصين "رغبة في تغيير الوضع الراهن في المنطقة جذريا"، وهو أمر لا يمكن للولايات المتحدة "تجاهله".

وشدد هيجسيث على أن "التهديد المنبثق من الصين حقيقي، وقد يصبح وشيكًا في أي لحظة".

وقال: لا أحد يعلم ما الذي يسعى إليه الصينيون في نهاية المطاف. لكنهم يستعدون، وهذا يعني أننا يجب أن نكون مستعدين أيضًا. "نحن لا نسعى لقمع الصين أو اضطهادها، أو محاصرتها أو استفزازها. ولا نسعى لتغيير النظام هناك".

وبحسب الوزير، "ترغب الولايات المتحدة في نشر السلام، وهدفها يكمن في منع وقوع الصراع".

وأضاف هيجسيث: "لكن إذا فشل الردع وجاء الأمر من القائد الأعلى، فنحن مستعدون للقيام بما تجيده وزارة الدفاع - القتال وتحقيق الانتصار الحاسم".

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