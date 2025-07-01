معسكر منتخب الناشئين ينطلق اليوم في غياب المحترفين

منتخب الناشئين، انطلق اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف)، بمدينة 6 أكتوبر، في بدايته استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تنطلق فعالياتها في دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبلين

معسكر يوليو بدون محترفين

وقال محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين في تصريحات خاصة لفيتو، أن معسكر الفريق الذي إنطلق اليوم الثلاثاء، لن يضم أي لاعب محترف، خاصة أن الدوريات الأوربية على مستوى الناشئين لم ينطلق بعد، واللاعبين حاليا في الأجازة الصيفية، كما أن الجهاز الفني بقيادة أحمد الكأس، يفضل التركيز خلال الفترة المقبلة على المجموعة المحلية في تشكيلة منتخب الناشئين، إلى جانب البحث عن عناصر جديدة يمكنها صناعة الفارق في بطولة كاس العالم القادمة بقطر

هدف المعسكر تجهيز اللاعبين بدنيا

وأوضح المدرب العام لـمنتخب مصر للناشئين، أن المعسكر الحالي يهدف من خلاله الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس إلى إعادة الفورمة البدنية والفنية للاعبي منتخب مصر بعد أجازة طويلة قضوها بعيدا عن الملاعب والتدريبات بعد انتهاء الموسم الكروي.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

احتمالية خوض وديات محلية

أشار محمد إبراهيم إلى أن معسكر منتخب الناشئين تحت 17 سنة، أن المعسكر لن يشهد مباريات ودية دولية، نظرا لعدم جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا للمواجهات الدولية، لكنه من الوارد أن يشهد مباريات ودية محلية، ولكن هذا مرتبط بعودة أندية دوري القسمين الثاني والثالث لاستئناف تدريباتها ودخولها فترة الإعداد للموسم الجديد.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الناشئين المصري في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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