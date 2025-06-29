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رياضة

محمد إبراهيم: معسكر منتخب الناشئين المقبل لا يتضمن مباريات ودية دولية

محمد إبراهيم المدرب
محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، قال محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أن معسكر الفريق المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، لن يتخلله أي مباريات ودية دولية.  

هدف المعسكر تجهيز اللاعبين بدنيا 

وأوضح المدرب العام لـمنتخب مصر للناشئين، أن المعسكر المقبل يهدف من خلاله الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس إلى إعادة الفورمة البدنية والفنية للاعبي منتخب مصر بعد أجازة طويلة قضوها بعيدا عن الملاعب والتدريبات بعد انتهاء الموسم الكروي.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

احتمالية خوض وديات محلية

أشار محمد إبراهيم إلى أن معسكر منتخب الناشئين تحت 17 سنة، أن المعسكر لن يشهد مباريات ودية دولية، نظرا لعدم جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا للمواجهات الدولية، لكنه من الوارد أن يشهد مباريات ودية محلية، ولكن هذا مرتبط بعودة أندية دوري القسمين الثاني والثالث لاستئناف تدريباتها ودخولها فترة الإعداد للموسم الجديد. 

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الناشئين المصري في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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منتخب الناشئين منتحب مصر للناشئين تحت 17 سنة مركز المنتخبات الوطنية محمد إبراهيم المدرب العام لمنتحب مصر للناشئين أحمد الكأس كأس العالم تحت 17 سنة

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