مدرب عام منتخب الناشئين: أنجولا الأقرب لمواجهة مصر في ملحق كأس العالم

منتخب الناشئين، قال محمد إبراهيم، المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إن منتخب أنجولا هو الأقرب لمواجهة منتخبنا الوطني للناشئين، في ملحق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

أضاف محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لفيتو، أن مواجهات اليوم الإثنين في الجولة الختامية بدور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ستحسم منافس مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة فرق المجموعة الرابعة في الجولتين الأولى والثانية، يبدو المنتخب الأنجولي هو الأقرب لاحتلال المركز الثالث بهذه المجموعة ومواجهة مصر في المباراة الفاصلة لتحديد أي منهما سيتأهل للمونديال.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

موعد مباراة مصر القادمة في ملحق التصفيات

وأكد مدرب عام منتخب الناشئين، أن مباراة ملحق التصفيات أمام ثالث المجموعة الرابعة، ستقام يوم 12 أبريل الجاري بالمغرب، والفائز فيها سيتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 بقطر، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

أول فوز لمنتخب مصر

فوز منتخب مصر للناشئين على نظيره الكاميروني هو الأول للفراعنة في البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا 4-3، ثم خسر الجولة الثانية بدور المجموعات أمام بوركينا فاسو بهدفين لهدف، قبل أن يفوز اليوم على الكاميرون 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة

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