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العدل: ترقية ٧١٣١ موظفًا بالمحاكم

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل، فيتو

أصدر  المستشار عدنان فنجري وزير العدل  عدد (٢٤) قرارًا وزاريًا بترقية عدد (٧١٣١) موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.

 

في إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين،، وذلك على النحو التالي:
• (٣٨٨٣) موظفا بالقسم المدني.
• (١٩٨٩) موظفًا بأقلام المحضرين.
• (٤٥٨) موظفًا بالمحاكم المتخصصة.
• (٨٠١) من العمال والحرفيين.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام ٢٠٢٤، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.


كما أصدر  وزير العدل عدد (٢٦) قرارًا وزاريًا بمنح علاوة تشجيعية لعدد (٣٠٧٢) موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام ٢٠٢٥.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.

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الخدمة المدنية المحاكم الابتدائية المستشار عدنان فنجري وزير العدل

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