الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

العدل تطلق خدمة رقمية لأول مرة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب

وزير العدل، فيتو
وزير العدل، فيتو
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وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة.

 

تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب، والمواطنين المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل. 

 

 

جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة بهدف  الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج

ويمكن الدخول إلى الصفحة الخاصة من خلال الرابط التالي

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ForeignersMarriageProcedures.aspx

 

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