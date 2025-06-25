محافظ الفيوم يتابع المرحلة الثالثة للموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ

لا تهاون في إزالة التعديات

أكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشددًا على ضرورة الإزالة الفورية لجميع المخالفات، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا رؤساء المدن برفع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي، والتواجد الميداني على رأس حملات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

وشدد المحافظ، على ضرورة مطابقة المتغيرات المكانية للمخالفات التي تم رصدها، وتدقيق إحداثياتها بالتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومجالس المدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتًا إلى أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة.

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