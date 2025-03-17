الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور وترميمه

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في عمارة المرور، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور، خلال جولته اليوم بمدينة المنصورة، وكلف الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة أعمال ترميم المنزل بناءا على قرار لجنة المنشآت بترميمه، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات، وحرصا على حياة الأسر بالعقار.

نائب المحافظ يتفقد العقار المنهار رقم 8 بمساكن المرور لمعاينته

 

وانتقل نائب المحافظ على الفور إلى العقار المنهار رقم 8 بمساكن المرور لمعاينته على الطبيعة ومتابعة أعمال الترميم التي بدأت فعليا في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى حفاظا على ارواح وسلامة سكان العقار.

محافظ الدقهلية تفقد العقار أثناء جولته الصباحية بالمنصورة 

وأوضح نائب المحافظ أن أعمال الترميم تجري بالتعاون بين حي غرب المنصورة واحد الجمعيات برئاسة المهندس هشام المناوي رئيس الجمعية بالمنصورة، يذكر أن محافظ الدقهلية قد تفقد العقار أثناء جولته الصباحية بالمنصورة وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ترميمه ورفع كفاءته، حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماعية والاقتصادية الرعاية الإجتماعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنشات الايلة للسقوط لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مدينة المنصورة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

الإجابة غير متوقعة.. هل تفسد الألبان المتخمرة صيامك أم تدعمه؟

العثور على جثة طفلة داخل مصرف في بنى سويف

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

مياه الفيوم عقدت اجتماعا تنسيقيا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم "

الأكثر قراءة

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

قبل الإفطار، انهيار منزل من طابقين في قنا

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

"محدش هيمشي زعلان"، لفتة إنسانية من محمد رمضان مع شباب بملعب كرة (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة التعدى على سائق بمدينة الفردوس

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

فيتو تكشف في العدد الجديد: توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المجددون.. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل

أسباب انتصار المسلمين يوم بدر رغم قلة عددهم وعدتهم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية