محافظ الدقهلية يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور وترميمه

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور، خلال جولته اليوم بمدينة المنصورة، وكلف الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة أعمال ترميم المنزل بناءا على قرار لجنة المنشآت بترميمه، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات، وحرصا على حياة الأسر بالعقار.

نائب المحافظ يتفقد العقار المنهار رقم 8 بمساكن المرور لمعاينته

وانتقل نائب المحافظ على الفور إلى العقار المنهار رقم 8 بمساكن المرور لمعاينته على الطبيعة ومتابعة أعمال الترميم التي بدأت فعليا في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى حفاظا على ارواح وسلامة سكان العقار.

محافظ الدقهلية تفقد العقار أثناء جولته الصباحية بالمنصورة

وأوضح نائب المحافظ أن أعمال الترميم تجري بالتعاون بين حي غرب المنصورة واحد الجمعيات برئاسة المهندس هشام المناوي رئيس الجمعية بالمنصورة، يذكر أن محافظ الدقهلية قد تفقد العقار أثناء جولته الصباحية بالمنصورة وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ترميمه ورفع كفاءته، حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.