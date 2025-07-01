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محافظات

الآلاف من أهالي الفيوم يشيعون جثامين ضحايا بيارة الصرف الصحي بأبشواي

جنازة الصحايا، فيتو
جنازة الصحايا، فيتو

شيع  الآلاف من أهالي قرية أبو شنب والقرى المجاورة بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، جثامين 3 شباب من أبنائها لقوا مصرعهم أثناء تطهير أحد مطابق الصرف الصحي، لتسليك سدة تعوق ري الأرض من مياه الصرف.

وأقيمت صلاة الجنازة على ضحايا بيارة الصرف الصحي بمسجد القرية المجاور للمقابر، عقب صلاة فجر اليوم، وامتلأ المسجد بالمصلين، كما افترش المصلون ساحة المسجد والطريق المار أمامه، وتعالت صرخات وبكاء المشيعين حزنًا على فراق شباب القرية.

تفاصيل اختناق 3 شبان 

 كان  المزارعون  الثلاثة نزلوا تباعًا إلى مطبق تفتيش الصرف الصحي على أطراف الأراضي الزراعية، بهدف إزالة الانسداد الذي تسبب في انقطاع المياه عن جزء كبير من الأراضي. 

إلا أنهم ما إن دخلوا الغرفة حتى تعرضوا لاختناق شديد، نتيجة استنشاقهم غازات سامة داخل الحجرة المغلقة تحت الأرض، ما أدى إلى مصرع “ محمود إبراهيم مقلاع، 30 سنة، ومحمد رزق حامد، 31 سنة، ويوسف محمد سالم، 33 سنة”. 

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى أبشواي المركزي  بواسطة سيارات الإسعاف، وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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 وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطب الشرعي.

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