التحفظ على 18 طن أسمدة زراعية مدعمة خلال حملة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملات على الأسواق

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القيوم، إن مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ عن 360 شيكارة أسمده زراعيه يوريا 46 % نيتروجين زنة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي وزن 18 طن أسمدة زراعية، خاصه بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق خارج منافذ وزارة الزراعة، وكانت محملة على سيارتين نصف نقل، وتم إحالة المضبوطات والمتهمين الي الأجهزة الأمنية المختصة.

تكثيف الحملات علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، وعلى مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، ووجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات علي المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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