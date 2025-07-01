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خارج الحدود

صحة غزة تعلن سقوط 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24 ساعة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء أن مستشفيات القطاع استقبلت 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24 ساعة.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت قبل وقت سابق سقوط شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما جرى استهدافه في بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

خطوات عملية في غزة

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر شاركت في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، قولهم: إن "من المتوقع اتخاذ قرارات بشأن الخطوات العملياتية في غزة"، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.

وأضافت المصادر "انطباعنا هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى أولًا إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي يقود إلى  صفقة تبادل أسرى".

وقالت "إسرائيل هيوم": إن مجلس الوزراء سيجتمع، الخميس المقبل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات في غزة.

وتابعت: "من بين الخطط التي سيطلبها الساسة من العسكريين، إنشاء مراكز إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الشركة الأمريكية، وفتح قنوات تقود إلى مساحة إنسانية معزولة عن عناصر حماس، وفي هذه المرحلة فرض حصار على مسلحي الحركة حتى يستسلموا".

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن "هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق جزئي لوقف إطلاق نار، وهذا أيضا ما لا يزال رئيس الوزراء يسعى لتحقيقه من دون المساس بهدف هزيمة حماس".

وكانت الحركة رفضت أكثر من مقترح سابق بوقف مؤقت للقتال، مطالبة بإنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأضافت المصادر: "إذا سعت إسرائيل إلى اتفاق فسيُبعد ذلك هدف سحق حماس، وسنتمكن من إعادة نصف المختطفين".

وعلى عكس رئيس الأركان إيال زامير الذي أعطى إيحاء وكأن القتال في غزة انتهى، قال مجلس الوزراء الإسرائيلي إن جيش الاحتلال "لم يحقق الأهداف المحددة له في الحرب، وبالتالي هناك خطوات إضافية يجب اتخاذها".

وكان  نتنياهو اجتمع مع كبار مساعديه ووزراء الحكومة مساء الإثنين في اجتماع آخر خلال ليلتين، لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مكتب أحد الوزراء المعنيين: إن المجتمعين لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الحرب في غزة، بعد خلافات حادة في الليلة السابقة.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة في غزة بنيامين نتنياهو

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