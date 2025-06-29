رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يطالب نتنياهو بالاستقالة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"يجب أن يترك منصبه"، واصفًا إدارته للبلاد بأنها "كارثية".

وأضاف بينيت، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الحالي "في السلطة منذ 20 عامًا، إنه وقت أطول من اللازم، هذا ليس صحيًا".

وشدد على أن نتنياهو "يتحمل مسؤولية ثقيلة عن الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي" و"يجب أن يرحل".

وساهم بينيت أثناء تزعمه حزب "اليمين الجديد" في الإطاحة بنتنياهو من السلطة في عام 2021، بعد 12 عامًا متتالية على رأس الحكومة، لكن ائتلافه الهش مع الوسطي يائير لابيد، زعيم المعارضة حاليًا، لم يصمد سوى عامًا واحدًا.

ولم يترشح بينيت بعد ذلك في الانتخابات المبكرة التي أسفرت عن عودة نتنياهو إلى السلطة بفضل الدعم من أحزاب يمينية متطرفة ودينية متزمتة.

ومنذ أشهر، يبدو أن بينيت يستعد لعودة سياسية، إذ تشير عدة استطلاعات للرأي إلى أنه في وضع يسمح له بهزيمة نتنياهو في حال إجراء انتخابات.

وفي مقابلته التي بُثت السبت، تحدث رئيس الوزراء الأسبق بإسهاب عن الحرب الأخيرة مع إيران.

وقال إن قرار مهاجمة إيران "كان جيدًا جدًا" و"ضروريًا"، لكن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليُنفذ لولا أنه هو من وضع أسسه خلال فترة رئاسته للحكومة لمدة عام اعتبارًا من يونيو عام 2021.

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