دفنوهم وهم نيام، قصف إسرائيلي عنيف ينسف خيام النازحين في خان يونس (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، غارات عنيفة على خيام النازحين في مدينة خان يونس.

وقال ناشطون ومصادر محلية إن خيام النازحين ومن فيها دفنت تحت الأرض بفعل قوة القصف الإسرائيلي الذي فاجأهم وهم نيام.

يأتي ذلك تزامنًا مع استنفار أمني لقوات الاحتلال الذي أشعل سماء المدينة بالقنابل الضوئية، بحثًا عن فلسطينيين مسلحين، كما ذكرت أدعى.

الأطفال والنساء دُفنوا مع خيامهم أحياء بعد القصف الإسرائيلي الوحشي في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس.. pic.twitter.com/618kY4CR3E June 27, 2025

وأفادت مصادر وشهود عيان أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال تفخيخ ونسف لمبان شرقي مدينة خان يونس.

يا الله جنون تام



يتم حرق خان يونس الان



محرقة بالمعنى الحرفي pic.twitter.com/s1ew6RUAns — MO (@Abu_Salah9) June 27, 2025

وتدور أحاديث في مدينة خان يونس عن قيام عناصر من مجموعة "ياسر أبوشباب" المدعومة من إسرائيل بإطلاق نار على تجمعات فلسطينية في محاولة لاستفزاز عناصر حماس وإجبارهم على الخروج والاشتباك معهم ما يسهل صيدهم من الطيران الإسرائيلي، ما أدى لمقتل أحد المدنيين.

| قصف مدفعي عنيف محيط منطقة المقابر في حي بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/i7yKow0v7l — محمد نواف الصرايرة (@asaearaRh) June 27, 2025

وذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن وعناصر من حماس اكتشفت الأمر وقامت بالالتفاف على عناصر "أبو شباب" واعتقلت اثنين منهم وطاردت البقية.

وفي خطوة مفاجئة، أفاد عدد من الناشطين عبر منصات التواصل بأن طائرات إسرائيلية ألقت في خان يونس مناشير تحتوي على شرائح اتصال هاتفية صادرة عن شركة "سيلكوم" الإسرائيلية.

وتعالت الأصوات المحذرة من استخدام تلك الشرائح الإسرائيلية في إجراء اتصالات سواء بين الفلسطينيين أو استقبال اتصالات هاتفية عبرها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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