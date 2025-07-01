الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

60 ألف جنيه للمصريين و1500 دولار للأجانب، رسوم التصريح بالتصوير السينمائي بمينائي الإسكندرية والدخيلة

وزير النقل كامل الوزير،
وزير النقل كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 143، الصادر في أول يوليو 2025، قرار وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 687 اسنة 2025، بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير السينمائى والتليفزيونى بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

ونصت المادة الأولى لقرار التصوير بمينائي الإسكندرية والدخيلة على "أن تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بالتصريح للغير بالقيام بتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والأفلام القصيرة، وأعمال المحتوى الإلكترونى، داخل الدائرة الجمركية وخارجها بمينائى الإسكندرية والدخيلة، وبشرط موافقة إدارة شرطة الميناء والجهات الأخرى ذات الاختصاص. ويصدر التصريح بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة".

وتحدد فئة مقابل إصدار التصريح المشار إليه فى المادة السابقة، داخل الدائرة الجمركية على النحو الآتى: (للمصريين ٦٠٠٠٠ جنيه فى اليوم الواحد) يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة، وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملًا.

للأجانب 1500 دولار فى اليوم الواحد، يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملًا.

وتحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير خارج الدائرة الجمركية على النحو الآتى: (للمصريين 30000 جنيه فى اليوم الواحد، ويضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملًا.

وللأجانب 750 دولارا فى اليوم الواحد، ويضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا. 

 


 

نشاط ملحوظ في حركتي التداول والملاحة بهيئة ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

بحمولة تتجاوز 285 ألف طن، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتي الحاويات أدونيس وتايتن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جريدة الوقائع المصرية التصريح بالتصوير السينمائى والتليفزيونى تصريح التصوير السينمائي بميناء الإسكنددرية تصريح التصوير السينمائي بميناء الدخيلة مقابل تصريح التصوير في الموانيء

مواد متعلقة

نشاط ملحوظ في حركتي التداول والملاحة بهيئة ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

بحمولة تتجاوز 285 ألف طن، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتي الحاويات أدونيس وتايتن

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة الحاويات العملاقة "أوزوريس"

هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل أولى رحلات الخط الملاحي التايواني WAN HAI LINE

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية