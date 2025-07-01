60 ألف جنيه للمصريين و1500 دولار للأجانب، رسوم التصريح بالتصوير السينمائي بمينائي الإسكندرية والدخيلة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 143، الصادر في أول يوليو 2025، قرار وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 687 اسنة 2025، بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير السينمائى والتليفزيونى بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

ونصت المادة الأولى لقرار التصوير بمينائي الإسكندرية والدخيلة على "أن تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بالتصريح للغير بالقيام بتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والأفلام القصيرة، وأعمال المحتوى الإلكترونى، داخل الدائرة الجمركية وخارجها بمينائى الإسكندرية والدخيلة، وبشرط موافقة إدارة شرطة الميناء والجهات الأخرى ذات الاختصاص. ويصدر التصريح بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة".

وتحدد فئة مقابل إصدار التصريح المشار إليه فى المادة السابقة، داخل الدائرة الجمركية على النحو الآتى: (للمصريين ٦٠٠٠٠ جنيه فى اليوم الواحد) يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة، وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملًا.

للأجانب 1500 دولار فى اليوم الواحد، يضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملًا.

وتحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير خارج الدائرة الجمركية على النحو الآتى: (للمصريين 30000 جنيه فى اليوم الواحد، ويضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملًا.

وللأجانب 750 دولارا فى اليوم الواحد، ويضاف إليها ضريبتى القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا.





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