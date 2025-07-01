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نشاط ملحوظ في حركتي التداول والملاحة بهيئة ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركتا التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم شحن وتفريغ عدد 41 سفينة، من بينها 29 سفينة بضائع عامة، و4 سفن حاويات، و5 سفن بترول، بالإضافة إلى سفن متعددة الأغراض، كما وصل وغادر الميناء 18 سفينة.

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وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم خلال هذه الفترة تداول نحو 103 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، كان أبرزها بضائع الصب الجاف بكمية تقدر بنحو 52 ألف طن، إلى جانب كميات من البضائع العامة والترانزيت.

كما تم تداول  2785 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، منها 1650 حاوية وارد، و1030 حاوية صادر، و105 حاوية ترانزيت.

وشهدت حركة الشاحنات دخول  1878 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وخروج عدد 2725 شاحنة، ليصل إجمالي حركة الشاحنات خلال 24 ساعة إلى 4603 شاحنات.

وفي هذا الإطار، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التأمين والسلامة والصحة المهنية داخل جميع المخازن والساحات ومواقع العمل، إلى جانب اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية، حرصًا على منع التلوث بجميع صوره.

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الاسكندرية لميناء الاسكندريه لإسكندرية والدخيلة

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