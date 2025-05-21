الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق مشروع MED PLUS

عُقد بمقر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم، الاجتماع التمهيدي لإطلاق مشروع MED PLUS، حيث ترأس اللواء بحري شريف زكريا نائب رئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري طارق عبد الله، واللواء بحري هشام صفوت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش.

هذا الاجتماع والذي عُقد بمقر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وذلك نيابة عن رئيسي القطاع والميناء.

هذا وقد شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من الجهات الوطنية المعنية، من بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قطاع النقل البحري، المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية IMO، جهاز شؤون البيئة، ممثل التوكيلات الملاحية، ممثل عن مقاولي الأشغال البحرية، وميناء مراسي مارينا، إلى جانب جهات وطنية أخرى ذات صلة.

وعلى الجانب الآخر، فقد شارك المستشار الإقليمي للمشروع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الإدارة البيئية للموانئ المصرية.

تأتي مشاركة ميناء الإسكندرية في هذا المشروع بالتعاون مع ميناء مراسي مارينا وبدعم من وزارة النقل، حيث يُعد مشروع MED PLUS أحد المبادرات الإقليمية الطموحة التي تُشرف عليها الأمم المتحدة، ويهدف إلى تحديث سياسات إدارة النفايات البحرية في حوض البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

وقد تم اختيار المستشار الوطني للمشروع من إدارة حماية البيئة بميناء الإسكندرية، تأكيدًا لدور الميناء القيادي في تطوير منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل موانئ أكثر استدامة وتكاملًا.

ومن هذا المنطلق فقد أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على إلتزامها الكامل برؤية الدولة المصرية نحو التحول إلى موانئ ذكية وخضراء، وفقًا لتوجيهات السيد الفريق / كامل الوزير-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث أن هذه تعد خطوة حيوية وهامة نحو التعاون الدولي في مجال البيئة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

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