بحمولة تتجاوز 285 ألف طن، ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتي الحاويات أدونيس وتايتن

شهدت محطة "تحيا مصر متعددة الأغراض" بميناء الإسكندرية استقبالًا متزامنًا لسفينتين عملاقتين تابعتين للخط الملاحي العالمي CMA CGM، وهما CMA CGM ADONIS وCMA CGM TITAN، بحمولة إجمالية تتجاوز 285 ألف طن، في سابقة تعكس الكفاءة التشغيلية العالية لمحطات الميناء وقدرتها على التعامل مع السفن العملاقة بكفاءة على التوازي.

ورست السفينتان على أرصفة محطة "تحيا مصر"، وبدأتا عمليات التفريغ في وقت واحد، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية واللوجستية العالية للميناء.

وتُعد السفينة CMA CGM ADONIS واحدة من أحدث وأكبر السفن في أسطول CMA CGM، وتبلغ حمولتها الإجمالية نحو 154,000 طن، بطول يبلغ 366 مترًا، وعرض 51 مترًا، وغاطس يصل إلى 16 مترًا، مع قدرة استيعابية أكثر من 15,400 حاوية مكافئة.

أما السفينة CMA CGM TITAN، فتبلغ حمولتها الإجمالية أكثر من 131,000 طن، ويصل طولها إلى 363 مترًا، وعرضها 45.6 مترًا، بغاطس يصل إلى 12 مترًا، وتستوعب ما يقارب 11,400 حاوية مكافئة، مما يجعلها أيضًا من السفن العملاقة التي تعزز القدرة التنافسية لمحطة "تحيا مصر".

وقد أتمت إدارات الحركة والخدمات البحرية بالميناء كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لاستقبال السفينتين، شملت الإرشاد والقطر والتأمين الملاحي، فضلًا عن التنسيق الدقيق مع الأطقم التشغيلية لضمان سرعة وفعالية إجراءات التفريغ والتداول.

ويأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى سجل إنجازات ميناء الإسكندرية التي استقبلت بمحطة "تحيا مصر" السفينة العملاقة CMA CGM OSIRIS، والتي تُعد الأضخم في تاريخ ميناء الإسكندرية، في ظل ازدياد ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية في جاهزية الميناء واستقرار أدائه التشغيلي.

وتؤكد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار جهودها لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية الأرصفة والمحطات الحديثة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحويل الموانئ البحرية إلى مراكز لوجستية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا.

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