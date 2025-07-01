الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، انسيابية على أغلب المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

استقرار في حركة المرور
استقرار في حركة المرور بالقاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار والانسيابية المرورية على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط تواجد أمني مكثف من  رجال المرور لتيسير الحركة وتنظيم السيولة المرورية.

الداخلية تكشف حقيقة مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم البحيرة

انهيار عقار على سيارة في كفر الشيخ وفرق الإنقاذ تتوجه إلى موقع الحادث

ففي محافظة القاهرة، بدت  الحركة المرورية هادئة على محاور كورنيش النيل، وشارع رمسيس، وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، إلى جانب ميدان التحرير ومدينة نصر والمعادي، مع توافر الخدمات الأمنية اللازمة لمتابعة الحالة العامة للمرور.

كما شهد كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو سيولة واضحة في الاتجاهين، مع بعض الكثافات المحدودة في بعض المداخل الحيوية، وتم التعامل معها بشكل فوري لضمان انسياب الحركة.

أما في محافظة الجيزة، فقد ظهرت بعض الكثافات المتقطعة في مناطق  شارع الهرم وفيصل والسودان، خاصة بالقرب من مواقع تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، في حين ظلت حركة السير على محور صفط اللبن ومحور 26 يوليو والمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر تسير بشكل جيد.

وتواصل الإدارات العامة للمرور في المحافظتين نشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور السريعة، إلى جانب الدفع بسيارات الإغاثة وفرق التدخل السريع تحسبًا لأي أعطال أو طوارئ مفاجئة.

كما تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة، مع توفير وسائل اتصال لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتوجيه التحذيرات اللازمة لسائقي المركبات لتفادي أوقات الذروة وتوخي الحذر في مناطق الأعمال الجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة المرورية الخدمات المرورية الحالة العامة للمرور المرور بالقاهرة والجيزة الطرق والمحاور حركة المرور بالقاهرة حالة المرور اليوم حركة السير حالة المرورية

مواد متعلقة

بعد مصرع 19 فتاة، المصرى الديمقراطى يطالب بوقف حركة المرور على الطريق الإقليمى

حالة المرور اليوم، هدوء نسبي في حركة المرور بالقاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

تغريدة عاجلة من إبراهيم فايق عن اختفاء صوت مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومان سيتي

جاب الخلاصة، طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف المستور بعد انتقادات حفل المغرب

أول رد من إيلون ماسك على تهديد ترامب: اقطعوا كل شيء الآن

منهم 4 كوبرا، ضبط راكب أجنبي حاول تهريب حقيبة عقارب وثعابين سامة بمطار القاهرة (صور)

مدرب الهلال عن الفوز التاريخي على السيتي: تسلقنا جبلًا بدون أكسجين

معجزة عربية، أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية