حالة المرور اليوم، انسيابية على أغلب المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار والانسيابية المرورية على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط تواجد أمني مكثف من رجال المرور لتيسير الحركة وتنظيم السيولة المرورية.

ففي محافظة القاهرة، بدت الحركة المرورية هادئة على محاور كورنيش النيل، وشارع رمسيس، وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، إلى جانب ميدان التحرير ومدينة نصر والمعادي، مع توافر الخدمات الأمنية اللازمة لمتابعة الحالة العامة للمرور.

كما شهد كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو سيولة واضحة في الاتجاهين، مع بعض الكثافات المحدودة في بعض المداخل الحيوية، وتم التعامل معها بشكل فوري لضمان انسياب الحركة.

أما في محافظة الجيزة، فقد ظهرت بعض الكثافات المتقطعة في مناطق شارع الهرم وفيصل والسودان، خاصة بالقرب من مواقع تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، في حين ظلت حركة السير على محور صفط اللبن ومحور 26 يوليو والمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر تسير بشكل جيد.

وتواصل الإدارات العامة للمرور في المحافظتين نشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور السريعة، إلى جانب الدفع بسيارات الإغاثة وفرق التدخل السريع تحسبًا لأي أعطال أو طوارئ مفاجئة.

كما تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة، مع توفير وسائل اتصال لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتوجيه التحذيرات اللازمة لسائقي المركبات لتفادي أوقات الذروة وتوخي الحذر في مناطق الأعمال الجارية.

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