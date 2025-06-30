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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم البحيرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بمحافظة البحيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما نُشر غير دقيق، وأن الحقيقة مختلفة تمامًا عما تم تداوله.

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تفاصيل الواقعة الحقيقية

تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغًا اليوم 30 يونيو بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي "سارية التراخيص" يقودها شاب مقيم بالإسكندرية، وسيارة أجرة "ميكروباص – سارية التراخيص" يقودها آخر مقيم بالفيوم، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكي ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسيارة الأجرة وانقلاب الأخيرة على جانب الطريق.

الحصيلة الحقيقية

وأسفر الحادث عن وفاة فتاة من مستقلي السيارة الأجرة، وإصابة 3 آخرين فقط، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التواصل الاجتماع الجهات المختصة

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