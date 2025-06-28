السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، هدوء نسبي في حركة المرور بالقاهرة والجيزة

حالة المرور
حالة المرور

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية النسبية، وسط انتظام في حركة السيارات بمعظم الميادين والشوارع الحيوية، بحسب ما رصدته الجهات المختصة بمتابعة حركة السير.

حالة المرور اليوم السبت 28 يونيو 

 الحالة العامة بالقاهرة، يشهد محور صلاح سالم  حركة مرورية جيدة، وفى مدينة نصر ومصر الجديدة في حالة انسيابية واضحة.

أما مناطق رمسيس والعباسية ونفق الأزهر بها بعض التباطؤ المحدود خلال الذروة الصباحية، دون وجود اختناقات كبيرة، وفى كورنيش النيل واتجاهات وسط البلد تشهد مرونة نسبية مع تحركات متزنة.

 الوضع في الجيزة:

كما رصدت المتابعة الميدانية، شارع الهرم وفيصل بهما بعض الكثافات المتفرقة خاصة في مناطق المريوطية والبحوث وشارع السودان، بسبب استمرار أعمال مترو الأنفاق، ومحور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، خاصة للقادم من أكتوبر نحو المهندسين.

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كما يشهد طريق الواحات ومنطقة الدائري في اتجاه أكتوبر والجيزة، سيولة ملحوظة، وكوبري أكتوبر عليه حركة متوسطة للقادم من الجيزة باتجاه وسط المدينة.

 نصائح مرورية

من النصائح المرورية لقائدى السيارات، يُفضل التحرك قبل أوقات الذروة المعتادة لتجنب التكدسات، ويُنصح باستخدام تطبيقات الخرائط الذكية لتفادي الزحام وتحديد المسارات البديلة، ومع استمرار أعمال التطوير والصيانة في بعض المحاور، يُرجى مراجعة الطرق المؤدية إلى وجهتك قبل التحرك.

وتواصل الإدارة العامة للمرور التنسيق الميداني لمتابعة أي تغيّرات طارئة في حركة الطرق، وضمان التدخل السريع حال حدوث أعطال أو حوادث.

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