الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

انهيار عقار على سيارة في كفر الشيخ وفرق الإنقاذ تتوجه إلى موقع الحادث

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، انهيار عقار غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق، وذلك في الشارع الوسطاني بجوار ستوديو الحرية، ما أسفر عن سقوط المبنى فوق سيارة سوزوكي كانت مركونة أسفل العقار مباشرة.

وكانت غرفة عمليات الشبكة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يُفيد بانهيار العقار وسط مخاوف من وجود مواطن داخل السيارة لحظة الحادث.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ كل من قيادات مركز ومدينة الرياض ونائب رئيس المدينة وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ، وسيارات الإسعاف.

 

 الدفع بمعدات ولوادر لرفع الأنقاض

 


كما تم الدفع بمعدات ولوادر لرفع الأنقاض، وما زالت جهود فرق الإنقاذ مستمرة في التعامل مع الحادث، وجارٍ المتابعة لحظة بلحظة.

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