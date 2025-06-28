السبت 28 يونيو 2025
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سياسة

بعد مصرع 19 فتاة، المصرى الديمقراطى يطالب بوقف حركة المرور على الطريق الإقليمى

المصرى الديمقراطى،فيتو
المصرى الديمقراطى،فيتو

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا نعى فيه ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن مصرع 19 فتاة وإصابة 3 أخريات من أبناء محافظة المنوفية من العمالة اليومية.

 

مصرع ١٩ فتاة بالطريق الإقليمى

وأكد الحزب في بيانه أن هذه الكارثة الإنسانية المفجعة تضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى أنها تسلّط الضوء على الإهمال المستمر في تأمين الطرق، خاصة في ظل استمرار أعمال الإصلاح دون وجود خطط واضحة للحماية والوقاية.

وأضاف البيان أنه لم تمر سوى ست ساعات على هذا الحادث المروع حتى شهد نفس الطريق الإقليمي حادثًا آخر، حيث انقلبت سيارة نقل دون وقوع إصابات. وأوضح الحزب أن تكرار الحوادث على هذا الطريق يؤكد أنه أصبح مصدرًا دائمًا للخطر يهدد حياة المواطنين.

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة بوقف حركة المرور على الطريق الإقليمي فورًا لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والإصلاح، مع مراجعة شاملة لمنظومة تأمين وسلامة الطرق على وجه السرعة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

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