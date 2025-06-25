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انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق 

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل جرزا، باتجاه القاهرة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن  السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة العامة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولت التحقيق.

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