رغم شعار "كامل العدد"، استياء في حفل شيرين بالمغرب لهذا السبب (فيديو)

تصدّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب إحيائها حفل ختام الدورة الـ20 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، وسط حضور جماهيري ضخم.

ورغم أن الحفل قد رُفع له شعار "كامل العدد" قبل انطلاقه، إلا أن عددا كبيرا من الجمهور المغربي قد أعرب عن استيائه من أداء شيرين في بدايته، بسبب اعتمادها على تقنية "البلاي باك" في الغناء، مما دفع البعض إلى مغادرة الحفل تعبيرًا عن غضبهم.

لكن شيرين سرعان ما تداركت الموقف، حيث تفاعلت مع ردود فعل الجمهور، وقامت بأداء عدد من أغانيها لايف بصوتها المباشر دون الاعتماد على التسجيلات، وهو ما أعاد الحماس إلى أجواء الحفل وأرضى الحاضرين.

وقدّمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، من بينها "آه يا ليل"، و"مشاعر"، و"على بالي"، و"أنا لا جاية أقولك"، حيث رقصت على أنغامها وقامت بحركتها الشهيرة المصاحبة للأغنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتعرّضت شيرين لموقف محرج خلال أدائها، إذ كادت أن تسقط من على خشبة المسرح أثناء الغناء، إلا أنها تماسكت سريعًا واستندت إلى النوتة الموسيقية، وتابعت الغناء بابتسامة، ما أثار تعاطف وتصفيق الجمهور.

وخطفت شيرين الأنظار بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت الجلباب المغربي التقليدي، ووجّهت تحية حارة للجمهور عند صعودها إلى المسرح قائلة: "وحشتوني"، لتقابل بكلمات الترحيب والتصفيق من الحاضرين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.