مش جدعنة نخلص عليها، عمرو أديب يدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد انتقادات حفل المغرب (فيديو)

دافع الإعلامي عمرو أديب عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الانتقادات التي وجهها البعض إلى غنائها بطريقة "البلاي باك" في حفلها بمهرجان "موازين" بالمغرب.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر: "مفيش شك إن شيرين من أهم المطربات في الـ 20 سنة اللي فاتوا، ومطربة جبارة وحالة عظيمة ولها فانز وأغاني وتاريخ مرعب، لكن هذه السيدة الفاضلة تعرضت في حياتها لأشياء كثيرة مؤلمة ومش جدعنة إني أخلص عليها، وشيرين لا تستطيع أن تستمر إلا بجمهورها ولما يبقى فيه حد محتاج دعم لازم ندعمه".

وأضاف عمرو أديب: "الست كان عندها حفل ضخم جدًّا في مهرجان موازين، وكمية جمهور رهيبة، وشيرين طبعًا من مدة ما واجهتش الناس، وعندها مشاكل في الأغاني القديمة بتاعتها، والست قبل ما تطلع على المسرح بيومين كانوا جايبين لها الدكتور في الأوتيل".

عمرو أديب عن الهجوم على شيرين: لما يبقى فيه حد محتاج دعم لازم ندعمه



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الجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مجانًا على شاهدhttps://t.co/uwHwlsCISw pic.twitter.com/YwQgPoNZUP — الحكاية (@Elhekayashow) June 30, 2025

وتابع عمرو أديب: "فجأة قبل ما تخلص الحفلة انطلقت كمية إشاعات، ومش قادرة تغني وصوتها تعبان، أنا ممكن يبقى أدائي تعبان في يوم، لكن شيرين قدمت قبل كده مليون حفلة عظيمة وألبوم هايل، وفجأة في ناس نزلت بسكاكين على شيرين، لمصلحة مين؟ دي قوة ناعمة يا جماعة، ومصر إيه غير فن وفكرة وعبقرية".

واختتم عمرو أديب قائلًا: "جايز يبقى لك عليها ملاحظات، إنما ليه نبقى قاسيين، ميسي ورونالدو ومحمد صلاح ساعات أداؤهم يبقى مش قد كده".

عمرو أديب عن الهجوم على شيرين في موازين: ميسي ورونالدو ومحمد صلاح ساعات مابيبقوش في حالتهم



برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR



الجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة



مجانًا على شاهدhttps://t.co/uwHwlsCISw pic.twitter.com/xUjxyARcxv — الحكاية (@Elhekayashow) June 30, 2025

يذكر أن شيرين عبد الوهاب عادت بعد غياب سنوات إلى مهرجان موازين، وأحيت حفلًا ضمن فعاليات الليلة الأخيرة من المهرجان.

بدأت شيرين الحفل بالتعبير عن اشتياقها إلى جمهورها، ثم كانت أغنيتها "نساي" التي غنتها "بلاي باك" مع مجموعة من أغانيها كميدلي.

لكن الجمهور اعترض على غناء شيرين "بلاي باك" وبدأوا بمطالبتها بالغناء بصوتها، لتلبي شيرين طلبهم وقدمت مجموعة من أغانيها، كما غنت أغنيات من أغاني مطربي الزمن الجميل.

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