الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، امتحان مادة "التوحيد" لطلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو
ads

يواصل طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، في جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة "التوحيد".
 

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية 

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًّا على تطوير آليات إدارة الامتحانات بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.
وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.
 

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية القسم الأدبي للثانوية الأزهرية القسم العلمي للثانوية الازهرية المعاهد الأزهرية امتحان مادة التوحيد امتحانات الثانوية الأزهرية طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية

مواد متعلقة

بدء التقديم في المعاهد الأزهرية غدًا.. تحديد 4 سنوات لـ رياض الأطفال و6 للصف الأول الابتدائي.. تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.. "فيتو" تنشر الرابط والأوراق المطلوبة

طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان التاريخ: أغلب الأسئلة من المنهج (فيديو)

توماس إديسون، بطل سؤال القطعة في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية الأزهرية (فيديو)

الأكثر قراءة

بشايرها بدأت، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين في طقس اليوم الثلاثاء

ننشر نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتهم في مصرع فتيات المنوفية

جاب الخلاصة، طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف المستور بعد انتقادات حفل المغرب

المليارات الضائعة، زغلول صيام يكشف مفاجأة جديدة بعد انفراده بالتلاعب في عقدي زيزو وتريزيجيه (فيديو)

كأس العالم للأندية، الهلال يتأخر أمام مانشستر سيتي 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

قائد أوركسترا حفل شيرين عبد الوهاب في المغرب يخرج عن صمته للدفاع عنها بعد أزمة "بلاي باك"

الدور على مقاول الأنفار، تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة كارثة "فتيات العنب" بالمنوفية

شهر الخير، زيادات تاريخية في الأجور والمعاشات وتحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية