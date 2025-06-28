توماس إديسون، بطل سؤال القطعة في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية الأزهرية (فيديو)

شهد امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، الذي أُدي اليوم، تباينًا في آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة، حيث رأى بعض الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى آخرون من صعوبة القطعة وسؤال القواعد.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان اللغة الإنجليزية

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان كان سهلا الحمد لله، القطعة كانت مباشرة، والقصة كانت سهلة، والامتحان عمومًا أحسن بكتير من الفيزياء والكيمياء".

فيما عبّر طالب آخر عن رأي مغاير قائلًا لـ “فيتو”: "الامتحان كان صعب جدًا، القطعة كانت صعبة شوية، وسؤال القواعد مش بسيط، وكانت القطعة عن توماس إديسون واختراع اللمبة، ودور والدته في دعمه".

واتفق معه طالب ثالث قائلًا: "الامتحان كان صعب شوية، القطعة كانت معقدة نسبيًا، والقواعد مكنتش أسهل حاجة، والامتحان شبه امتحان الفيزياء، الأسئلة كلها من المنهج بس كانت محتاجة تركيز".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.