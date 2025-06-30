أخبار الحوادث اليوم، الإفراج عن 1027 نزيلًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو، الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان، بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



الداخلية تكشف حقيقة مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم البحيرة



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بمحافظة البحيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما نُشر غير دقيق، وأن الحقيقة مختلفة تمامًا عما تم تداوله.

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزع الهدايا عليهم (صور)

وشاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي تُعد علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية أجواء احتفالية مبهجة شارك فيها الجميع، كبارًا وصغارًا، تعبيرًا عن الامتنان لما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات منذ تلك اللحظة التاريخية.

تنفيذًا لقرار جمهوري، الإفراج عن 1027 نزيلًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كما أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1027 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وزوجته أثناء قيامهما بالتعدي على نجلهما بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بصفته، ومسؤولي وزارة النقل وكل من يثبت تورطه في شبهة إهمال أو تقصير في أداء مهام عمله بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة.

في ذكرى 30 يونيو.. البطل محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، كافح الإرهاب وسقط شهيدًا

بمناسبة ذكرى الـ 30 من يونيو، يُحتفل في مصر بذكرى ثورة عظيمة أسهمت في تغيير مسار الوطن، وبينما نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، لا يمكن أن ننسى أبطالًا ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار وطنهم. ومن أبرز هؤلاء الأبطال الشهيد محمد مبروك، الضابط البطل في جهاز الأمن الوطني، الذي قدم حياته قربانًا للوطن في مواجهة الإرهاب.

في مثل هذا اليوم، نُحيي ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الذي اغتاله الإرهاب في 17 نوفمبر 2013. بالرغم من مرور أكثر من 11 عامًا على استشهاده، فإن ذكراه لا تزال حاضرة في قلوب المصريين، ولا تزال كلماته ترددها الألسنة، في كل زاوية من زوايا الوطن، حيث دفع حياته ثمنًا لحماية مصر من شرور الإرهاب.

في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، اللواء نبيل فراج.. أول الشهداء في اقتحام كرداسة

في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013، تظل ذكرى الأبطال الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن حية في ذاكرة المصريين، ومن بين هؤلاء الأبطال يبرز اسم اللواء نبيل فراج الذي ارتبط اسمه بأحداث تطهير منطقة كرداسة من العناصر الإرهابية، بعد أن شهدت المنطقة واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث.

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