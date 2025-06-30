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حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

ضبط الأب والأم المتهمين
ضبط الأب والأم المتهمين في الاعتداء على طفلهما

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وزوجته أثناء قيامهما بالتعدي على نجلهما بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

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وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما (رجل وزوجته - مقيمان بذات الدائرة)، وعُثر بحوزتهما على عصا خشبية استُخدمت في الاعتداء.

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وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، واعتدائهما على نجلهما "طالب، يبلغ من العمر 10 سنوات"، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بزعم "تأديبه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرّت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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