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الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزع الهدايا عليهم (صور)

الداخلية تشارك المواطنين
الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزيع

شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي تُعد علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية أجواء احتفالية مبهجة شارك فيها الجميع، كبارًا وصغارًا، تعبيرًا عن الامتنان لما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات منذ تلك اللحظة التاريخية.

وتخللت الاحتفالات فعاليات جماهيرية وتوزيع الهدايا الرمزية على المواطنين بمختلف المحافظات، ابتهاجًا بالمناسبة الوطنية العزيزة، وسط إشادة كبيرة من المشاركين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك اللفتة الطيبة التي تؤكد على روح التواصل بين مؤسسات الدولة والشعب.

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الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الدولة على تخليد ذكرى الثورة المجيدة، التي جسدت وحدة وتكاتف المصريين من أجل الحفاظ على هويتهم وصون مقدرات وطنهم، وتأكيدًا على استمرار مسيرة البناء والتنمية بقيادة رشيدة.

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