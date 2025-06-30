تنفيذًا لقرار جمهوري، الإفراج عن 1027 نزيلًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1027 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

الإفراج عن 1027 نزيلًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتفعيل دورها في إعادة تأهيل ودمج النزلاء في المجتمع، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

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