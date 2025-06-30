شاهد فيلم الحارس الأمين من إنتاج الشئون المعنوية لرجال الدفاع الجوى

نشر الموقع الرسمي للمتحدث العسكرى فيديو لفيلم من إنتاج وإخراج إدارة الشئون المعنوية باسم “الحارس الأمين” لرجال الدفاع الجوي بمناسبة عيدهم الـ 55.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة بالعيد 55 لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ الذي قطع اليد الطولى للعدو الإسرائيلي أثناء حرب الاستنزاف، وهي قواته الجوية التي كانت تدخل المجال الجوي المصري، وتستهدف المدنيين.

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