بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان الإيطالي أمام فلومينينسي البرازيلي، والمحدد لها مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يقدم لكم موقع فيتو بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها الليلة.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة رسميًا حصولها على حقوق بث بعض مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي عبر قناة "MBC " مجانا.

وخصصت الشبكة قناتين من قنواتها لنقل المباراة المرتقبة وهي MBC Action وMBC Masr 2.

إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025



يمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات



التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات



التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: HD



تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات



تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

تتيح منصة DAZN فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة جميع مباريات البطولة ومنها مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي.

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