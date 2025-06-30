شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، يقدم لكم موقع فيتو بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها الليلة.

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

ويمكن متابعة بث مباشر إنتر وفلومينينسي عبر تطبيق شبكة "DAZN" مجانًا.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة رسميًا حصولها على حقوق بث بعض مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي عبر قناة "MBC " مجانا.

وخصصت الشبكة قناتين من قنواتها لنقل المباراة المرتقبة وهي MBC Action وMBC Masr 2.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025



يمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات



التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات



التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: HD



تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات



تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

تتيح منصة DAZN فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة جميع مباريات البطولة ومنها مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي.

كأس العالم للأندية

يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الإثنين على ملعب "بنك أمريكا"

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي

تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام فلومينينسي في مونديال الأندية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل الإنتر المتوقع ضد فلومينينسي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ستيفان دي فري - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - كريستجان أسلاني - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- فرانشيسكو بيو إسبوزيتو



تشكيل فلومينينسي المتوقع ضد الإنتر

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: اجناسيو دا سيلفا - تياجو سيلفا - خوان بابلو فريتس

خط الوسط: صموئيل كزافييه - فاكوندو برنال - ماتيوس مارتينيلي - جوستافو نوناتو - ريني

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو

مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي

وتأهل إنتر ميلان إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بصفته متصدر المجموعة الخامسة بعد أن جمع 7 نقاط من انتصارين على ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وتعادل مع مونتيري المكسيكي.

في المقابل، تأهل فلومينينسي كثاني المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بعد تعادل صعب في الجولة الأخيرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، خلف بروسيا دورتموند الألماني المتصدر.

ويواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية

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